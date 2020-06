Durante pandemia, mais de nove mil atendimentos não presenciais foram realizados pelo Procon Amazonas

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

Manaus/AM - O Procon/AM registrou mais de nove mil atendimentos não presenciais desde o início da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), em março até maio deste ano.

Por conta da pandemia, as atividades do orgão foram suspensas e com isso, diversos canais de denúncia, entre eles, dois e-mails e cinco números de telefone ficaram disponíveis para a população. Todos seguem em funcionamento mesmo após a retomada das ações presenciais do órgão nesta segunda-feira (08).

Ao todo, 9.272 atendimentos, entre solução de dúvidas e registros de denúncias, foram realizados. “Suspendemos nossas atividades presenciais, mas intensificamos os atendimentos alternativos, o que permitiu termos contato com maior número de consumidores. Recebemos um feedback positivo da atuação. O Procon está se atualizando e isso possibilitará estarmos presentes em um maior número de municípios”, disse o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

Os consumidores podem entrar em contato pelas redes sociais do órgão, pelos e-mails duvidasprocon@procon.am.gov.br e fiscalizacaoprocon@procon.am.gov.br, pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015, 99271-5519 (ouvidoria) e pelo site http://www.procon.am.gov.br.