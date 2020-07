Durante briga no Amazonas, homem esfaqueia esposa e acaba morto por ela

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Kleber Almeida de Souza, 28, foi morto com uma facada no pescoço, na madrugada de domingo (26), durante uma discussão com a companheira dele. O cirme ocorreu na casa do casal, situada na rua São Domingos, no município de Maués.

De acordo com a polícia, a mulher que foi detida, contou que ao chegar em casa encontrou o marido ingerindo bebidas alcoólicas com um amigo. Ela se juntou a eles e logo depois ele passou a insultá-la.

Segundo a polícia, a mulher foi para dentro da casa e o marido foi junto. Na casa, ele teria se armado com uma faca e desferido um golpe em seu braço. Ela conseguiu tomar a faca dele e desferiu um golpe fatal no pescoço.

Ele foi presa e levada para delegacia.