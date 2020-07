Dupla é presa fazendo arrastão na zona Leste de Manaus

Impeachment e jogo de poder

Manaus/AM - Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na última terça-feira (07), dois homens de 20 e 21 anos, que estavam cometendo assaltos no bairro São José, zona leste da capital amazonense.



Durante patrulhamento ostensivo de rotina, a equipe avistou dois homens em atitude suspeita em uma motocicleta Honda CG 125 Fan ES, de placa NOR-1871, na rua 1 do bairro São José. Os policiais realizaram abordagem e revista pessoal nos suspeitos, encontrando com eles um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular e a quantia de R$ 15,00 em espécie.



Os indivíduos confessaram que haviam subtraído os objetos apreendidos e que, momentos antes da abordagem policial, também haviam roubado a motocicleta, que seria utilizada em futuros roubos.



Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, à 14ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.