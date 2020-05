Dupla é presa e caminhões com madeira ilegal são apreendidos no Amazonas

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Manaus/AM - Um homem de 21 anos e outro de 33 foram presos na madrugada desta quarta-feira (20), em Manacapuru, após serem flagrados com 33 metros cúbicos de madeira ilegal naquele município. A madeira seria transportada para Manaus em dois caminhões.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, titular da unidade policial, as diligências iniciaram após denúncias anônimas, informando que os dois indivíduos iriam fazer o transporte de madeira ilegal em dois caminhões, modelos baú e basculante, para a capital do estado na madrugada desta quarta-feira.

“Nos deslocamos ao local onde os veículos estavam estacionados e por meio das características repassadas na delação, conseguimos interceptá-los no momento em que iriam sair do município. Durante a abordagem, localizamos as madeiras, que não possuíam o Documento de Origem Florestal (DOF). Conduzimos os condutores e os veículos com as madeiras até a sede da DIP para a realização dos trâmites cabíveis”, disse Torres.

Os indivíduos assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por transporte ilegal de madeira e irão responder ao processo em liberdade. Os veículos juntamente com as madeiras serão encaminhados ao prédio do Fórum Doutor Giovanni Figliuolo, onde irão permanecer à disposição da Justiça.