Dupla é presa e adolescente apreendido fazendo arrastão em carro na zona Norte de Manaus

Manaus/AM - Policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na tarde de terça-feira (12), detiveram dois homens de 22 anos e apreenderam um adolescente de 17 anos, suspeitos de assaltar pedestres na Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Com eles foram apreendidos um simulacro de arma de fogo do tipo pistola e três celulares.

Os policiais foram alertados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que ocupantes de um carro Renault estariam praticando assalto no entorno de um dos shoppings da zona norte.

A equipe iniciou buscas imediatamente, avistando o carro descrito na avenida Margarita. O veículo foi abordado, e os três ocupantes foram revistados, não sendo nada encontrado com eles; em revista no veículo, no entanto, foram encontrados os materiais apreendidos.

Diante das evidências, os dois homens e o adolescente foram encaminhados, juntamente com a materialidade e o carro que ocupavam, ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providencias cabíveis.