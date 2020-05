Dupla é presa após fazer a limpa em loja no Amazonas

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Manaus/AM - Dois homens de 21 e 23 anos, foram presos por volta das 19h de segunda-feira (18), no município de Borba, após assaltar uma loja.

Segundo os policiais militares, a detenção da dupla contou com a colaboração de policiais civis e da Guarda Municipal, que soube da ocorrência por meio de denúncia via linha direta feita pelo proprietário do estabelecimento comercial, que relatou ter sido rendido e assaltado por três indivíduos.



Ao chegar ao endereço do assalto, os policiais coletaram mais informações e saíram no encalço dos assaltantes, que já estavam no porto da cidade, prontos para fugir. Chegando ao local, os policiais detiveram dois dos suspeitos, tendo o terceiro conseguido fugir em uma canoa indo em direção à comunidade flutuante Caiçara.



Após os procedimentos, os policiais identificaram que um dos detidos é foragido do cárcere do 74º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Borba, acusado de assalto, para onde foi encaminhado, juntamente com seu parceiro e os materiais apreendidos – uma arma de fogo caseira calibre 12, com cartucho intacto, três aparelhos celulares e a importância de R$ 984,00 em espécie, escondidos dentro de uma mochila preta – para as devidas providências.