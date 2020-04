Drive-thru solidário reinicia nesta segunda-feira em Manaus

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

Manaus/AM - O drive-thru solidário, montado no estacionamento da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, Compensa, zona Oeste da cidade, volta a funcionar nesta segunda-feira (13). Desde que começou a funcionar, no último dia 6/4, centenas de pessoas já passaram pelo local para demonstrar solidariedade de forma concreta.

Por meio das doações, o Fundo Manaus Solidária, que coordena a iniciativa, conseguiu arrecadar e repassar a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), centenas de roupas, calçados, materiais de limpeza, de higiene pessoal e alimentos. É a Semasc que, após a triagem do material, entrega as doações e faz as marmitas, que são doadas às pessoas em vulnerabilidade.