Drive-thru do Manaus Solidária muda de endereço nesta quarta

Manaus/AM -O drive-thru solidário, da Prefeitura de Manaus, que já arrecadou mais de três toneladas em alimentos, centenas de roupas, calçados, itens de higiene pessoal e equipamentos de proteção individual (EPIs), por meio da campanha #ManausSolidária, muda de localização a partir desta quarta-feira, 1º/7. O ponto de coleta, que antes funcionava no estacionamento, passa a funcionar no hall de entrada do auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, na avenida Brasil, nº 2.971, na Compensa, zona Oeste. A ação é coordenada pelo Fundo Manaus Solidária. Segundo a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, a necessidade se apresentou e o prefeito Arthur Virgílio Neto designou ao fundo a responsabilidade de administrar o local, que acolheria a solidariedade da população da nossa cidade. “O prefeito e eu tínhamos certeza de que a população de Manaus atenderia ao nosso chamado em prol dos mais necessitados, sobretudo, em meio a uma pandemia, por isso montamos o drive-thru para que a solidariedade pudesse chegar sem colocar ninguém em risco. E assim o fizemos. Tivemos muita adesão.”, afirmou.

Doações

A campanha #ManausSolidária arrecada bens de primeira necessidade – roupas, calçados, gêneros alimentícios, itens de higiene pessoal e material de limpeza – para pessoas em situação de vulnerabilidade social; além de produtos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

As doações físicas podem ser entregues, diretamente, no drive-thru solidário montado no hall de entrada do auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da Prefeitura de Manaus, Compensa, zona Oeste, de 9h às 13h, de segunda a sexta-feira. O acompanhamento sobre doações e entregas de donativos está disponível no site www.manaussolidaria.org.