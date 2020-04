Dois médicos morrem com coronavírus em Manaus

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

Manaus/AM - Os médicos Altamir Bindá e Raimundo Ferreira morreram, em decorrência do novo coronavírus, na madrugada deste domingo (12) no Hospital Santo Alberto, localizado no bairro Cachoeirinha, zona Sul. A informação foi confirmada pela vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Patrícia Sicchar, na manhã deste domingo (12).

"A Classe Médica do Amazonas amanheceu de luto! Perdemos 2 grandes guerreiros nesta madrugada! Que Deus console suas famílias e amigos! Quantos mais perderemos por culpa de falta de estrutura e EPIs!", lamentou Sicchar.