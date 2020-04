Fiscalização na Ponte Rio Negro tenta impedir circulação de pessoas entre municípios

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - O tráfego na Ponte Rio Negro segue restrito por conta do decreto do Governo que proibiu temporariamente o tráfego intermunicipal de passageiros com a finalidade de conter a pandemia do coronavírus no Amazonas.

Contudo, muita gente insiste em desobedecer ao ordem e por isso, uma barreira de fiscalização foi montada no local pela equipe do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), nesta Sexta-feira Santa(10).

O decreto que entrou em vigor no último dia 5 de abril deve perdurar até o dia 21, com a possibilidade de ser prorrogado.

Enquanto isso, Arthur Cruz, coordenador do Neot explica que apenas moradores, veículos de urgência e emergência, de carga e veículos autorizados podem transitar pela via entre uma cidade e outra. Ônibus, Uber, táxi e mototáxi estão terminantemente proibidos de ultrapassar.

Ontem (9), um motorista foi preso por estar fazendo lotação entre a capital e outro município. Na ocasião quatro pessoas estavam no veículo.