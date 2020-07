Detran vai investigar homem que se passava por facilitador do órgão em Manaus

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) esclareceu que o homem preso na quinta-feira (30), na zona leste de Manaus, pela Polícia Militar, suspeito de ser um facilitador de emissão de documentos de veículos, não tem vínculo algum com o órgão.



Conforme as informações do Boletim de Ocorrência (BO), foi verificado junto ao banco dados do Detran-AM que o suspeito não é funcionário, nem prestador de serviço.



O Detran ainda informa que, vai ser aberta uma investigação interna para verificar se o suspeito tem envolvimento com algum funcionário do órgão.