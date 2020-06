Detran-AM realiza mais de 100 renovações de CNH após retomar atendimento em Manaus

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

Manaus/AM - No primeiro dia de atendimento, nesta segunda-feira (01) após a flexibilização do isolamento social, em Manaus, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) o serviço de renovação da CNH com o aproveitamento da biometria e da foto, foi feito por 117 pessoas, de forma 100% on-line.

Também voltou a funcionar o serviço de vistoria para transferência de veículos, feito pelas Empresas Credenciadas de Vistorias (ECVs); e também o serviço de certificação de segurança veicular, feito pelos Institutos Técnicos de Licenciamento (ITLs).

Os agendamentos, iniciados nesta segunda-feira, também já contemplam os serviços presenciais que retornam a partir da próxima segunda-feira (08), como a vistoria veicular para licenciamentos em atraso. Antes, esse serviço não necessitava de agendamento, mas agora é necessário fazê-lo no site https://digital.detran.am.gov.br/.

Outro serviços relativos à CNH, como 2ª via, transferência de prontuário e inclusão de Atividade Remunerada (EAR) para as categorias B, C, D e E também voltam a funcionar na próxima semana.

No mesmo dia, começam a serem realizadas as provas práticas de direção para as categorias A, C, D e E. As provas da categoria B só retornam no dia 15 de junho.