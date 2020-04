Detentos infectados pelo coronavírus já começam a morrer em presídios

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Quatro detentos morreram empresídios no Brasil vítimas da Covid-19.A informações foram repassadas pelo Depen (Departamento Penitenciário Nacional), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O primeiro caso de morte por covid-19 em presídios aconteceu no Rio de Janeiro, depois foram mais três em São Paulo. Ainda conforme as informações do Depen, o país está com 97 casos confirmados do novo coronavírus em presídios, e outras 132 suspeitas da doença. A maior parte dos casos confirmados está no Distrito Federal

São Paulo e Pará, com seis casos confirmados em cada, vêm na seguência. Quatro presos em Roraima também estão com coronavírus. Acre e Pernambuco têm dois casos em cada. Os outros Estados que confirmaram um casos da doença no sistema carcerário são: Rio de Janeiro, Ceará, Espírito Santo, Santa Catarina e Amazonas.

Segundo o R7, os dados são atualizados em uma plataforma digital pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e foram consultados às 21h desta quinta-feira (23).