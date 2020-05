Detentos do Puraquequara são vacinados contra a gripe H1N1

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), juntamente com a Coordenação de Saúde do Sistema Penitenciário do Amazonas (CSSPAM), segue o cronograma de campanha de vacinação contra a Influenza A (H1N1) no sistema prisional. Dessa vez, foram imunizados presos da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na zona leste de Manaus.

Para imunizar toda a população carcerária da UPP, foram necessários três dias de campanha, com início na terça-feira (12) e término na quinta-feira (14). No total, 926 internos foram vacinados contra a gripe, mais os colaboradores da unidade prisional.

Segundo o diretor da UPP, Robert Barreto, a campanha que acontece anualmente ganha ainda maior importância com a pandemia do novo coronavírus. "Além de manter a imunização individual em dia, evitamos que doenças respiratórias se alastrem pelo sistema prisional", comentou.

Como as vacinas contra gripe são tri ou quadrivalente, chegam a ter capacidade de proteger de três ou quatro tipos de influenza, como os tipos H1N1, H3N2 e B.

A campanha de vacinação também chegou esta semana aos apenados monitorados por tornozeleira eletrônica. Os últimos contemplados serão os apenados da Casa do Albergado de Manaus (CAM), nos dias 19 e 21 de maio.

A expectativa é de que 7,9 mil apenados e colaboradores do sistema prisional de Manaus recebam a vacina até o próximo dia 21. A ação conta com a parceria da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).