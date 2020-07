Desembargador Domingos Chalub toma posse no Tribunal de Justiça

Amazonas precisa respirar

Manaus/AM - Em sessão solene virtual, o desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira tomou posse, nesta sexta-feira, dia 3, do cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Na mesma sessão, as desembargadoras Carla Maria Santos dos Reis e Nélia Caminha Jorge assumiram a vice-presidência da corte e corregedora-geral de Justiça, respectivamente.

A escolha dos dirigentes do TJAM aconteceu em sessão virtual no dia 14 de abril e seus mandatos acontecem no biênio 2020/2022.

Durante a posse, o presidente Domingos Jorge Chalub disse que "não existe amizade entre o presidente da Assembleia Legislativa, governador e presidente do tribunal. Existe respeito.”

Entre os presentes à sessão virtual estavam o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, o corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Eustáquio Soares Martins e o ministro do STJ, Mauro Campbell Marques.