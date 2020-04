Desembargador Domingos Chalub é eleito novo presidente do TJAM

Wilson Lima, o governador do lockdown

Manaus/AM - Com votação realizada por videoconferência e aberta, na manhã desta terça-feira (14), a Corte do Tribunal de Justiça do Amazonas elegeu o desembargador Domingos Chalub como novo presidente para o biênio 2020-2022. Chalub recebeu 20 votos, dos 25 desembargadores aptos do TJAM, a desembargadora Socorro Guedes recebeu 4 votos e teve um voto em branco.

Essa foi a primeira eleição realizada por videoconferência na história do Tribunal devido às ações de prevenção ao novo coronavírus. A desembargadora Carla Reis foi eleita vice-presidente do TJAM e a desembargadora Nélia Caminha corregedora. Ambas foram aclamadas por serem candidatas únicas em cada cargo.