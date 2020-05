Desembargador determina retorno do pagamento de pensão ao ex-governador José Melo

O perigo mora lá fora

Manaus/AM - O desembargador Aristóteles Lima Thury, do Tribunal de Justiça Amazonas (TJAM), acatou pedido da defesa do ex-governador José Melo para que seja retomado o pagamento de sua pensão vitalícia. O recurso é contra decisão do juiz Leoney Figlioulo, que suspendeu o pagamento baseado em artigo anulado da Constituição do Estado que garantia a pensão para ex-governadores do Amazonas, atendendo pedido do Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

O artigo 278 foi anulado em 2011, mas uma Emenda Constitucional foi aprovada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), garantindo o pagamento da pensão vitalícia para os quatro ex-governadores: Amazonino Mendes, Eduardo Braga, Omar Aziz e José Melo. A decisão que suspendeu a pensão para Melo foi expedida em fevereiro deste ano.

O desembargador Aristóteles Thury decidiu que os pagamentos não devem ser suspensos até que seja julgada a apelação apresentada contra a decisão anterior do juiz Leoney Figlioulo. O magistrado determinou à Secretaria de Administração e Gestão (Sead) que “se abstenha de dar cumprimento a sentença proferida, deixando de suspender o subsídio percebido pelo Requerente”.

Veja a decisão assinada no dia 23 de abril: