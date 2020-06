Deputados querem saber quem é assessora que manda no governo Wilson Lima

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

Manaus/AM - Entre os requerimentos aprovados para convocar depoentes, na próxima semana, na CPI da Saúde da Aleam, que apura irregularidades na contratação de hospital e respiradores durante a pandemia, surgiu mais um: o de Carla Pollake da Silva.

A convocação foi proposta pelo deputado Serafim Corrêa (PSB) que quer saber qual a posição de Carla Pollake da Silva no organograma governamental. Ela seria assessora do governo estadual, conforme informou o deputado Francisco Gomes (PSC).

De acordo com o deputado Serafim Corrêa, Carla Pollake faz as vezes de governadora do Estado, pois teria apresentada Simone Papaiz, quando assumiu a Susam, ao ex-secretário executivo, João Paulo, em reunião que aconteceu na Casa Civil.

Conforme o ex-secretário executivo da Susam, João Paulo dos Santos, que depunha na CPI nesta sexta-feira, ele também não a conhecia, e disse que não sabia quem era Carla Pollake e que fora essa senhora que ligara para ele e o convocara para a reunião com Simone Papaiz na sede do governo do Estado.