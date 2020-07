Debate sobre reforma tributária do Comitê ZFM Covid-19 acontece nesta segunda

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Manaus/AM - O assunto Reforma Tributária ressurgiu com intensidade política ainda maior. E, por este motivo, as conferências do Comitê Indústria ZFM Covid-19 seguem dando esta ênfase e trazem o doutor Humberto Ávila, professor titular de direito tributário da Universidade de São Paulo (USP), que apresentará o painel sobre Reforma do Sistema Tributário Brasileiro com o senador Eduardo Braga, membro titular da Comissão Mista da Reforma Tributária no Congresso Nacional, na 18ª reunião que será realizada na próxima segunda, 27, a partir das 16h (Manaus), nesta primeira reunião após a periodicidade mudar para quinzenal. O debate será transmitido pelo canal do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, no Youtube.

Os debatedores apresentam os seguintes temas: "As propostas de Reforma Tributária e Instrumentos de Redução das Desigualdades Sociais e Regionais” e “As propostas de Reforma Tributária em Discussão na Perspectiva do Senado Federal”.

O Comitê Indústria ZFM Covid-19 é uma iniciativa das entidades da indústria do Amazonas e do Brasil Fieam, Cieam, Eletros e Abraciclo. Esta coalizão tem por meta, além de aconselhar e dar ideias, mobilizar competências, braços e recursos para, como sociedade, enfrentarmos e vencermos esta crise.