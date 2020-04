De uma só vez, 10 pessoas são internadas em estado grave com covid-19 em Itacoatiara

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

Manaus/AM - Com apenas 17 leitos disponíveis, o Hospital José Mendes, no município de Itacoatiara, se viu em uma situação complicada ao receber 10 pacientes em estado grave com covid-19, de uma só vez nessa terça-feira (21).

A equipe médica precisou agir rápido, mas conseguiu contornar o estado de saúde do grupo sem a necessidade de transferi-los para Manaus, que já tem os hospitais lotados.

Itacoatiara é o segundo município com o maior número de casos de coronavírus no estado, são 39 até agora, e fica atrás apenas de Manacapuru.

Segundo a prefeitura da cidade a maioria dos contaminados são feirantes e comerciantes que trabalham em lugares de constante aglomeração viu em contato direto com outras pessoas.