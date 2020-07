De 84.412 infectados pela covid-19 no Amazonas, mais de 70 mil se recuperaram

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulga, nesta segunda-feira (13/07), a edição nº 103 do Boletim Diário Covid-19. O boletim indica que o Amazonas atingiu a marca de 70.720 pessoas recuperadas da Covid-19, dos 84.412 casos confirmados da doença no estado.

Ainda segundo o boletim, foram confirmados mais 886 casos da doença. Destes, um caso foi confirmado por exame de biologia molecular RT-PCR, que identifica o vírus no organismo e detecta casos novos agudos entre o terceiro e o sexto dia de sintomas, período de transmissão da doença. Os outros 885 foram confirmados por testes rápidos que detectam os anticorpos, com data de sintomas entre oito e 60 dias ou mais, a partir das primeiras manifestações da Covid-19.

Houve a confirmação de nove óbitos pela doença, dos quais cinco ocorridos nas últimas 24 horas e quatro que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 3.048 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus deste domingo (12/07), foram registrados 26 sepultamentos e dois óbitos domiciliares.

O boletim aponta ainda que 10.644 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.