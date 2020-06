Damares anuncia R$ 10 milhões para construção da Casa da Mulher Brasileira no Amazonas

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Manaus/AM - A ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), anunciou na noite desta terça-feira (16/06), em Manaus, o empenho, para o próximo mês, de R$ 10 milhões para a construção da Casa da Mulher Brasileira no Amazonas. Damares fez o anúncio acompanhada pelo secretário estadual de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), William Abreu, durante visita ao abrigo para pessoas em situação de rua na Arena Amadeu Teixeira, na zona centro-sul. O abrigo é administrado pela Sejusc, Secretaria de Assistência Social (Seas) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Além de visitar o abrigo, a ministra entregou máscaras para os abrigados. Ainda na tarde de hoje, Damares se reuniu com outros secretários de Estado, deputadas e delegadas. A ministra falou sobre o encontro com o titular da Sejusc, William Abreu, e os secretários executivos da pasta.

A Sejusc acolhe 200 pessoas em situação de rua nos dois abrigos em que desenvolve atividades, na Arena Amadeu Teixeira e no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Áurea Pinheiro Braga, na zona oeste. Nos locais, os abrigados recebem alimentação, roupas, atendimento psicossocial e visitas de profissionais de saúde do Governo do Amazonas.