Cruzes são estendidas na escadaria do Teatro Amazonas em ato contra mortes por Covid-19

Manaus/AM - A escadaria principal do Teatro Amazonas, no Centro de Manaus, foi palco de protesto na manhã desta sexta-feira (7), em ato contra as 100 mil mortes causadas pela Covid-19 no país. Cruzes foram estendidas no local para representar “um dia de luto” em memória das vítimas da doença.

O protesto também teve como alvo de o governo federal, principalmente o presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com os representantes do protesto, a manifestação é de grupos que entendem ser necessário fazer oposição ao atual governo em prol das vidas. Centrais sindicais, partidos políticos e organizações sociais foram responsáveis pelo ato.