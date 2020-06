Criminosos atacam PMs com armas e motosserras e levam a pior no Amazonas

Anjos e demônios

Manaus/AM - Criminosos morreram nessa segunda-feira (29), ao se envolverem em um tiroteio com policiais militares na Invasão Xingu, no município de Tabatinga, interior do Amazonas. Eles estavam com rifles, espingardas e pistolas e até motosserras.

Segundo a polícia, a equipe estava em patrulhamento pelo município, para tentar localizar os homens que estariam aterrorizando a população. Em determinado momento, os policiais avistaram o grupo com que ao perceber as viaturas, começaram a atirar. e

Os agentes reagiram e balearam alguns deles, outros conseguiram fugir por uma área de mata. Os criminosos atingidos foram levados para a UPA da cidade, mas morreram devido a gravidade dos ferimentos.

Além das armas apreendidas com eles, também foram recolhidas várias porções de drogas.