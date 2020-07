Crianças são transferidas após incêndio atingir UTI de pronto-socorro infantil em Manaus

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Manaus/AM - Um princípio de incêndio que atingiu a Unidade de Terapia Intensa (UTI) do Pronto-Socorro da Criança, localizado no bairro Compensa, levou a transferência de dois pacientes da unidade para o Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, na Zona Leste, na noite dessa sexta-feira (10).

A outra UTI, com cinco leitos, continua funcionando normalmente, além dos leitos clínicos da unidade hospitalar.

Segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam), um superaquecimento na parte elétrica provocou o fogo, mas os próprios funcionários controlaram a situação com a ajuda de extintores de emergência. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e realizou o rescaldo do espaço.

A empresa de manutenção foi acionada e realizou uma revisão de segurança no hospital, logo após a situação ser controlada. Neste sábado o prédio vai passar por uma revisão geral na rede elétrica da ala de UTI atingida.