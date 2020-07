Criança de 3 anos desaparece em rio durante travessia no Amazonas

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Manaus/AM - Um menino de 3 anos desapareceu após cair no rio durante a travessia entre dois flutuantes na Comunidade São Paulo, zona rural do município de Anamã, no interior do Amazonas.

Segundo familiares da vítima, a criança atravessava de uma casa para a outra por volta das 15h30, da última quarta-feira (8), quando escorregou e despencou na água.

Os bombeiros foram acionados, mas não conseguiram, encontrar a vítima. Na manhã desse sábado (11), as buscas foram retomadas e entraram no terceiro dia.