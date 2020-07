CPI reforça participação de Carla Pollake junto à saúde do Amazonas

Wilson Lima e a teoria do nada

Manaus/AM - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde identificou, em depoimento do presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (AADES), Bráulio da Silva Lima, contradições que reforçam a participação da senhora Carla Pollake na elaboração e gerenciamento do Anjos da Saúde, projeto orçado em aproximadamente R$6 milhões.

“Ela aparece nas reuniões em posição de comando, ao lado, inclusive do próprio presidente da Aadesam, para discutir questões referentes ao Anjos da Saúde. Aí o senhor Bráulio aparece aqui para afirmar que era para falar sobre o perfil do amazonense? Está claro que muito precisa ser investigado e esclarecido”, afirmou o presidente da CPI, deputado estadual Delegado Péricles.

Ainda durante depoimento na tarde desta quarta-feira, foram feitos ao presidente da Aadesam questionamentos sobre a real função da agência no projeto, datas de contratação, participação na elaboração e execução, além de contratação de pessoal. “Hoje ficou claro que a agência é contratada para exercer funções que as próprias secretarias poderia executar. Não quero nem me antecipar que é um verdadeiro cabide de empregos”, continuou o parlamentar.

Dificuldade em contatar proprietários da Norte

Ao fim da reunião desta quarta-feira, os membros titulares da CPI afirmaram encontrar dificuldades para notificar a atual proprietária da Norte Serviços, Criselidea Bezerra de Moraes; e o ex-proprietário da Norte, Victor Vinicius Souto dos Santos. ”vamos avaliar com nossa equipe jurídica forma mais efetiva de trazê-los até esta CPI. Estudaremos até uma forma coercitiva, já que se percebe clara intenção de não atender aos nossos pedidos de comparecimento”, concluiu o Delegado Péricles. A próxima reunião da Comissão está agendada para esta quinta-feira, às 15h.