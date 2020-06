CPI da Saúde é instalada para apurar gastos na pandemia em Itacoatiara

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

Manaus/AM - A Câmara Municipal de Itacoatiara instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que tem o objetivo de investigar os gastos da gestão municipal com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O principal alvo da apuração são os contratos autorizados pelo prefeito Antonio Peixoto, que está afastado do cargo por ordem judicial, e pelo vice-prefeito, Luis Gustavo Braz, que assumiu a Prefeitura de Itacoatiara.

Um decreto foi publicado na edição desta quinta-feira (18) do Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, informando a criação da CPI.

A CPI é instalada após pouco mais de seis dias do afastamento do prefeito Antonio Peixoto. Ele deve continuar sem comandar o Executivo Municipal pelo período de 180 dias, conforme pedido do Ministério Público do Amazonas (MP-AM). O gestor é acusado de descumprir ordens judiciais e realizar gastos em contratos irregulares.

Veja o decreto que instalou a CPI: