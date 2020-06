CPI da Saúde: Deputados analisam contratos da Susam

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Manaus/AM – Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas estiveram, nesta quarta-feira (03), na Secretaria de Estado de Saúde (Susam)

Além de disponibilizar os processos de contratação relacionados à pandemia de Covid-19, solicitados por ofício, foram sanadas todas as dúvidas apresentadas pelos deputados Péricles, Wilker Barreto e Francisco Gomes. O que não pôde ser respondido na hora será disponibilizado no prazo solicitado pela CPI, no ofício protocolado à secretaria.

Os processos foram disponibilizados fisicamente e também em nuvem para que possam acessar os documentos.

Um novo projeto está sendo traçado para a secretaria, com foco na modernização de seus processos, que vai permitir agilidade em todas as fases de tramitação interna, desde o faturamento à nota de empenho e liquidação, para acelerar pagamentos, bem como nas contratações.