CPI da Saúde adia inspeção do Hospital Francisca Mendes

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Manaus/AM - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde decidiu, na manhã desta segunda-feira (13), reagendar a inspeção ao Hospital Universitário Francisca Mendes, que estava prevista para ser realizada na tarde desta terça-feira (14). Os membros da comissão consideraram que a inspeção deve ocorrer em horário de fluxo de trabalho que melhor permitisse real avaliação. Nova data e horário deve ser confirmada amanhã.

“Avaliamos que o melhor horário para visualizarmos as atividades daquela unidade de saúde é pela manhã. Sendo assim, avaliaremos nossas atividades parlamentares em plenário para, a partir daí, confirmarmos data”, explicou o presidente da comissão, deputado estadual Delegado Péricles.

A CPI da Saúde já esteve em inspeções anteriores no Hospital de Campanha Nilton Lins - por duas vezes - e na Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam). Na ocasião, foram solicitados contratos e documentos relacionados à prestação de serviços.

Para esta semana, a CPI segue com depoimentos confirmados para as próximas quarta, quinta e sexta-feira. Está agendado comparecimento, na quarta-feira , do presidente da Agencia Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (AADES); para a quinta-feira (16), o conselheiro Ricardo Góes Figueiras, do Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CRM-AM), sendo no mesmo dia, o depoimento da atual proprietária da Norte Serviços -contratada para prestar serviços de lavanderia para o Hospital da Nilton Lins.