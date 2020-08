CPI aponta ligações de mulher de secretário com consórcio que gerencia Delphina Aziz

Manaus/AM - Membro da CPI da Saúde, o deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) reiterou nesta quarta-feira, 12, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) denúncia de que Rosemeire Nunes Del Giglio, mulher do secretário de Fazenda do Amazonas (Sefaz), Alex Del Giglio, é sócia de José Ricardo Biazzo, um dos donos da Zona Norte Engenharia, Manutenção e Gestão de Serviços, consórcio que gerencia o Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz.

No pronunciamento, o membro da CPI da Saúde também revelou que José Ricardo é dono da Magi Clean Serviços Prestados à Empresas Ltda, responsável por prestar serviços na unidade hospitalar da Zona Norte.

De acordo com documentos do Portal da Transparência do Governo, haveria constatação de que Rosemeire e José Ricardo fundaram, em dezembro de 2019, a Profit Câmbio e Serviços Financeiros Ltda, uma corretora de títulos e valores mobiliários. Além disso, o deputado questionou a diferença dos pagamentos recebidos pela Zona Norte Engenharia, que recebeu R$ 22,98 milhões em 2019 e, no primeiro semestre de 2020, já abocanhou R$ 82,80 milhões.

“Como uma PPP que recebeu R$ 20 milhões com dificuldades durante todo o ano de 2019, agora recebe R$ 82 milhões depois da mulher do secretário da Fazenda virar sócia de um dos maiores fornecedores do Estado? Isso não é coincidência, e sim uma triangulação direta com influência direta do secretário da Fazenda”, explicou o deputado.