Covid-19: Amazonas tem recordes de 1,1 mil casos novos e 102 mortes em apenas 24h

Não ao lockdown em Manaus

Manaus/AM - Novo recorde de casos de Covid-19 é registrado no Amazonas com 1.139, nesta quarta-feira (6), onde também teve recorde de mortes, com mais 102. O total chega a 9.242 casos e 751 mortes pela doença, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

O boletim aponta que 5.802 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. De ontem para hoje, mais 189 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando agora 2.286 recuperados.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 404 pacientes internados, sendo 245 em leitos clínicos (68 na rede privada e 177 na rede pública) e 159 em UTI (66 na rede privada e 93 na rede pública).

Há ainda outros 904 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 679 estão em leitos clínicos (207 na rede privada e 472 na rede pública) e 225 estão em UTI (97 na rede privada e 128 na rede pública).