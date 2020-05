Corujas fazem ninho na praia da Ponta Negra em Manaus

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

Manaus/AM - Um ninho de corujas foi descoberto na área de praia do Complexo Turístico Ponta Negra, na zona Oeste, interditado temporariamente, desde 22 de março, em razão do isolamento social devido a pandemia do novo coronavírus.

Sem frequentadores e o tradicional movimento do balneário, pelo menos um casal de corujas, aves da ordem Strigiformes, fez um ninho no habitat. A espécie seria da coruja buraqueira (Athene cunicularia), espécie mais comum e conhecida no Brasil. É uma ave terrícola de hábitos diurnos, que faz ninhos em tocas no chão, inclusive na areia.

No início do mês, quem deu o ar da graça no calçadão menos movimentado foi um bicho-preguiça. Há uma família habitando o espaço.