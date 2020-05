Corpo desaparece no SPA Danilo Corrêa e família se desespera sem poder enterrar idoso

Coronavirus já entrou dentro de casa

Manaus/AM - O corpo de José Laranjeira, 87 anos, desapareceu na noite desta sexta-feira (1º) no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa, localizado na Avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona Norte.

Segundo o filho do idoso, José sofreu um infarto na madrugada desta sexta-feira, na unidade de saúde. Depois do falecimento, ele foi até o cartório registrar o óbito. Ao chegar de volta no SPA, na noite desta sexta-feira, o corpo do pai havia desaparecido e os funcionários não souberam dizer onde estava.

O Portal do Holanda entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) e aguarda o posicionamento da pasta.