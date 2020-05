Corpo de Bombeiros do Amazonas informa que mais 41 militares estão recuperados da Covid-19

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que mais 41 militares estão recuperados da Covid-19. Os servidores infectados foram tratados e acompanhados pelos profissionais da Diretoria de Saúde (DS) da corporação. Outro integrante dos Bombeiros, o 2º sargento Lucas Capote, do 2º Pelotão Destacado Bombeiro Militar, localizado no município de Novo Airão, já havia recebido alta da doença no último dia 24 de abril. Nenhum óbito por Covid-19 foi registrado no efetivo durante a pandemia causada pelo novo coronavírus.

O comandante-geral do CBMAM, coronel Danízio Valente, explica que, desde o registro do primeiro caso de Covid-19 no estado, foi montado um sistema de monitoramento on-line, para acompanhar os bombeiros militares.

“Conseguimos montar no quartel do Comando Geral do CBMAM uma base para os bombeiros militares realizarem o teste rápido para o Covid-19. Conforme o militar testasse positivo, imediatamente um oficial da saúde entrava em contato com ele para as primeiras orientações e prescrição de medicamentos. O contato é periódico, para saber como o servidor está reagindo ao tratamento, se houve evolução do quadro para uma melhora ou piora. Para nossa vitória, tivemos 41 bombeiros curados”, informou o tenente-coronel Sulemar Barroso.

A atendente do Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), cabo BM Edinalva Sales, testou positivo para o Covid-19 e foi acompanhada pela DS. “Senti muitas dores de cabeça, febre e falta de ar. Informei ao CBMAM por meio da plataforma da DS, marquei o dia do meu teste. O resultado foi positivo. Fui atendida primeiramente pela tenente BM Lizy, peguei a minha medicação no próprio CBMAM e iniciei meu tratamento”, relatou Edinalva.