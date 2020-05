Corpo boiando em igarapé de Manaus é de mulher sequestrada

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

Manaus/AM - O corpo da mulher que foi encontrado boiando no igarapé do bairro Rio Piorini, na Zona Norte, na tarde desta sexta-feira (8), é de uma mulher identificada por Luciana Fonseca da Silva, 30, que foi sequestrada no dia 1 deste mês.

De acordo com uma familiar da vítima, que preferiu não se identificar, no dia do sequestro Luciana estava em casa com os três filhos e o marido, quando motoqueiros armados invadiram o local e teriam a levado a força.

A familiar não soube informar o motivo que teria levado os motoqueiros a sequestrar Luciana. Ela foi encontrada com as mãos e os pés amarrados, um saco na cabeça e sinais de tortura.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda