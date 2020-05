Coronavírus: Pias comunitárias são entregues para população em situação de rua em Manaus

Quando o inimigo é o presidente

Manaus/AM - A instalação de 14 pias em locais públicos de grande circulação, foi concluída, a ação tem objetivo de atuar no combate e prevenção da população em situação de rua contra o novo coronavírus.

As 14 pias estão instaladas em pontos estratégicos e espaços públicos em diferentes zonas da cidade. Além das torneiras, também está sendo disponibilizado o sabão para a lavagem das mãos. A estrutura conta com acionamento da torneira pelo joelho ou com o pé, em botão localizado na parte inferior.

No local há um cartaz informativo com o passo a passo da higienização correta das mãos. As 14 torneiras públicas de uso gratuito estão instaladas nos seguintes locais: Manaus Moderna (2), Praça da Matriz (2), Praça dos Remédios (2), Praça da Saudade, Praça Chile, Praça Nossa Senhora de Nazaré, Praça da Polícia, Praça do Congresso, Rua Ferreira Pena, praça do Fórum Henoch Reis na Av. Paraíba e Sede da Águas de Manaus.