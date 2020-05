Coronavírus: Parintins amplia toque de recolher e não descarta lockdown

O perigo mora lá fora

Manaus/AM - Para tentar impedir o avanço de casos do novo coronavírus em Parintins, interior do Amazonas, a prefeitura decidiu ampliar o toque de recolher na cidade a partir deste sábado (09), das 15h até as 06h da manhã.

Segundo dados oficiais da prefeitura do município, desde o início do mês de abril quando foi registrado o primeiro caso, a Ilha Tupinambarana já confirmou 324 casos da doença, além de registrar 23 mortes.

"Nós vamos ter uma semana para ampliar o toque de recolher com fiscalizações mais duras em comércios que não são essenciais, que estão desobedecendo os decretos municipal e estadual. Vamos lutar, vamos lacrar e não tem jeito. É uma questão de saúde pública. Devemos proteger a população parintinense, mas o povo também precisa ajudar ficando em casa e evitar essa grande contaminação. É o único remédio que nós temos", disse o prefeito de Parintins, Bi Garcia.

Bi Garcia não descarta o bloqueio total da cidade para conter a proliferação do vírus, como sugeriu o Ministério Público do Amazonas (MP-AM).