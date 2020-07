Coronavírus: mortes no mundo ultrapassam meio milhão de vítimas

Wilson Lima e a teoria do nada

A pandemia do novo coronavírus já matou aproximadamente 579.938 pessoas e infectou mais de 13,4 milhões em todo o mundo desde quando os primeiros casos começaram a surgir, dezembro do ano passado, de acordo com um relatório da agência AFP desta quarta-feira (15). Os países com mais óbitos nas últimas 24 horas são o Brasil, com 1.300 mortes, o México (836) e os Estados Unidos (787).

De acordo com a Folha de São Paulo, desde a contagem de terça-feira, 5.392 novas mortes e 214.211 novos casos ocorreram em todo o mundo. Os países mais afetados em termos de número de mortes e de casos, são os Estados Unidos com 136.900 óbitos e 3.465.031 casos. Em seguida, Brasil já conta com 74.133 mortes e 1.926.824 casos, o Reino Unido, com 45.053 mortes (291.911 casos), o México, com 36.327 mortes (311.486 casos) e a Itália, com 34.997 mortos (243.506 casos).

A Europa totalizava hoje 203.793 mortes em 2.879.566 casos, a América Latina e Caribe 149.597 mortes (3.495.775 casos), Estados Unidos e Canadá 145.740 mortes (3.573.752 casos), a Ásia 45.518 mortes (1.860.260 casos), o Oriente Médio 21.364 mortes (957.272 casos), a África 13.786 mortes (629.080 casos) e a Oceânia 140 mortes (12.077 casos).

Ainda de acordo com a publicação, a avaliação foi realizada usando dados recolhidos pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).