Coronavírus: Ministério da Saúde envia mais de 260 profissionais de saúde ao Amazonas

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

Manaus/AM - Começam a chegar a Manaus, na madrugada de segunda-feira (04), os profissionais enviados pelo Ministério da Saúde (MS). Serão, no total, 267 médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, biomédicos e fisioterapeutas.

O Amazonas é o primeiro Estado a receber auxílio do Governo Federal. Serão 31 profissionais vindo de outros Estados, que se juntarão a 236 que moram em Manaus. Essa será a primeira turma contratada pelo MS e a previsão é de que todos estejam atuando nos principais hospitais até o final da semana. A lista conta com 37 médicos, 118 enfermeiros, 57 técnicos em enfermagem, 26 fisioterapeutas, 12 farmacêuticos e 17 biomédicos.

A ideia é que os profissionais sejam divididos em três frentes de trabalho, escolhidas de acordo com a qualificação de cada um. As frentes de atuação serão no atendimento das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Atenção Básica; realizada pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município de Manaus; e Triagem de casos suspeitos, que acontecem nas tendas montadas pela Susam no lado externo dos principais hospitais.

Treinamento e teste rápido - Ainda na segunda-feira, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, biomédicos e fisioterapeutas iniciam treinamento de paramentação e desparamentação, em que serão orientados sobre o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e atendimento seguro aos pacientes, evitando os riscos de contaminação durante o exercício da função.

O treinamento acontecerá durante a manhã, em uma instituição de ensino particular no Centro de Manaus, que ofereceu o espaço como forma de auxílio ao Governo do Estado no trabalho de combate à doença. Em contrapartida, o Estado irá oferecer os materiais de proteção, hospedagem e alimentação desses profissionais. Eles também passarão por testagem rápida.

De acordo com o Ministério da Saúde, esses profissionais também já realizaram o curso on-line de Protocolos de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid-19), que foi disponibilizado por e-mail após o cadastro na iniciativa.