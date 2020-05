Coronavírus: menos de 50% dos hospitais repassam dados sobre ocupação de leitos, diz Ministério da Saúde

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

Apenas 611 dos 1.322 hospitais, equivalente a 46%, que estão no plano de combate ao novo coronavírus divulgaram informações sobre a ocupação dos leitos nos hospitais no Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde divulgadas nesta segunda-feira (25)

De acordo com o Sistema Globo, em abril, a pasta editou uma portaria exigindo o repasse dessas informações, mas após mais de 40 dias da publicação, o Ministério da Saúde informou que ainda aguarda os dados serem enviados pelos hospitais.

Ainda de acordo com o site, os dados sobre a ocupação de leitos é fundamental para adotar medidas de isolamento social.