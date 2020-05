Coronavírus: 'Manaus vive um colapso completo', diz ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta

Quando o inimigo é o presidente

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em entrevista à Folha de São Paulo, neste domingo (17), falou sobre a pandemia do novo coronavírus que já causou mais de 16 mil mortes no Brasil e também sobre a situação da doença em Manaus, que considerou "colapso completo", em referência ao número de casos no Amazonas.

"Disse uma vez que teríamos 20 semanas muito duras pela frente. Esses dois meses que passaram são 8 semanas. Para as outras 12, são mais 3 meses. Os primeiros casos que foram pegar a escala de transmissão aumentada e depois desorganizada ocorreram em abril, em Manaus e Fortaleza", analisou o ex-ministro sobre cenário atual do coronavírus no Brasil. Ele ainda completou: "Estamos vivendo o primeiro terço disso, temos o segundo e o terceiro para concluir", disse ao falar sobre possíveis novos picos.

O Amazonas está entre os 4 estados com mais casos confirmados de coronavírus no país, com 20.328, até este domingo (17), segundo dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Ficando atrás apenas do Rio de Janeiro com 22.246, Ceará que confirmou 24.684 casos e São Paulo com 62.398 casos confirmados da doença. Ao falar de Manaus, Mandetta disse que a cidade "vive um colapso completo. Teve número de mortes elevadíssimo domiciliar, o que indica desassistência, e colapso no sistema funerário".

O ex-ministro também atribui a proliferação do vírus na capital amazonense ao funcionamento das fábricas na Zona Franca de Manaus. "Lá as empresas demoraram muito para reduzir (a escala de trabalho), o vírus entrou pela vila operária". Sobre a possibilidade de lockdown (isolamento obrigatório), ele completou: "Se falar de Manaus, Belém, Fortaleza, o 'lockdown' vai se impor...tínhamos colocado no começo que, se passar de 80% a ocupação de leitos, tem que começar a considerar (lockdown)".