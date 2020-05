Coronavírus: Mais de três toneladas de EPIs são doadas para o Amazonas

Coronavirus já entrou dentro de casa

Manaus/AM - O Amazonas recebeu, na tarde deste sábado (02), doação de 3,4 toneladas de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e álcool em gel. Desta vez, os materiais foram doados pela iniciativa "Todos Pela Saúde", que conta com a participação do Hospital Sírio Libanês, Sociedade Israelita Albert Einstein e Fundação Itaú-Unibanco.

Os produtos foram trazidos em dois aviões da Força Área Brasileira (FAB) e totalizam mais de 387 mil volumes contendo: máscaras cirúrgicas, máscaras N95, luvas, óculos de proteção, aventais e álcool em gel.

O material foi recebido pela equipe da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), responsável por catalogar, armazenar e distribuir medicamentos e EPIs às unidades de saúde de Manaus e do interior, que estão atuando no combate ao novo coronavírus.

Essa não foi a primeira contribuição dada pelo "Todos Pela Saúde" ao Amazonas desde o início da pandemia. Em abril, uma equipe do Hospital Sírio Libanês esteve em Manaus, onde orientou técnicos da Secretaria de Estado de Saúde quanto à adoção de procedimentos e à elaboração de estratégias e um plano de enfrentamento da crise sanitária que o Amazonas enfrenta.