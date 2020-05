Coronavírus: interior do Amazonas registra recorde de 890 novos casos

Coronavírus x política e poder

Manaus/AM - Os casos de Covid-19 no interior do Amazonas tiveram um aumento de 890 registros nesta terça-feira (12), saltando para um número de 6.291 infectados em 56 municípios. A atualização dos casos consta em boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), que também confirmou mais 42 mortes no interior, passando a registrar 372 óbitos no total.

Nesta terça, o Amazonas teve o registro de mais 1.249 casos, sendo 890 no interior e 359 casos em Manaus. Este é o maior registro de casos no interior em relação a capital, demonstrando uma proliferação da Covid-19 nestes municípios.

O número total de infectados no Estado subiu para 14.168, com 7.877 em Manaus (55,6%) e 6.291 no interior do estado (44,4%).

Municípios

Além da capital, 56 municípios têm casos confirmados: Manacapuru (965); Tefé (459); Parintins (451); Coari (339); Tabatinga (329); Santo Antônio do Içá (267); Itacoatiara (163); Iranduba (262); Careiro Castanho (237); Rio Preto da Eva (235); Maués (187); Autazes (185); Presidente Figueiredo (177); São Paulo de Olivença (170); São Gabriel da Cachoeira (137); Boca do Acre (130); Carauari (124); Amaturá (114); Tapauá (114); Anori (104); Tonantins (96); Benjamin Constant (72); Urucará (70); Silves (55); Barreirinha (53); Fonte Boa (152); Barcelos (43); Jutaí (43); Manaquiri (43); Beruri (41); Nova Olinda do Norte (40); Maraã (35); Novo Airão (35); Borba (33); Careiro da Várzea (30); Itapiranga (29); Novo Aripuanã (29); Urucurituba (23); Canutama (22); Lábrea (22); Manicoré (19); Nhamundá (19); Anamã (18); Apuí (17); Boa Vista do Ramos (17); Eirunepé (15); Codajás (14); e Humaitá (13).

O município de São Sebastião do Uatumã tem 12 casos. Caapiranga tem 11 casos. Japurá tem oito casos. Santa Isabel do Rio Negro tem sete casos. Alvarães e Atalaia do Norte têm dois casos cada um. Os municípios com apenas um caso confirmado são: Juruá e Pauini.

Óbitos

Entre pacientes da capital, até o momento, há o registro de 726 óbitos confirmados para o novo coronavírus.

Os 39 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento, somando 372 no total, são: Manacapuru (50); Tabatinga (38); Parintins (35); Coari (34); Itacoatiara (31); Tefé (22); Maués (20); Iranduba (19); Autazes (18); São Gabriel da Cachoeira (10); Presidente Figueiredo (9); Benjamin Constant (8); Santo Antônio do Içá (6); Careiro Castanho (6); Tonantins (6); Borba (6); Rio Preto da Eva (5); Barcelos (5); Fonte Boa (4); Beruri (4); Novo Airão (4); São Paulo de Olivença (3); Amaturá (3); Silves (3); Manaquiri (3); Novo Aripuanã (3); Tapauá (2); Urucará (2); Itapiranga (2); Manicoré (2); Boca do Acre (1); Carauari (1); Anori (1); Barreirinha (1); Jutaí (1); Nova Olinda do Norte (1); Nhamundá (1); Codajás (1); e Caapiranga (1).

Outros 144 óbitos estão em investigação e 80 foram descartados para o novo coronavírus.