Coronavírus: Funcionário do Delphina Aziz diz que UTI está lotada e hospital colapsou

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - Um funcionário do Hospital Delphina Aziz, que é referência no tratamento do coronavírus no Amazonas, denunciou nesta sexta-feira (10) que a unidade de saúde já colapsou. Conforme ele, a Unidade de Terapia Intensiva e a sala de emergência estão lotadas.

Segundo a Folha de São Paulo, O funcionário disse ainda, que nesta madrugada, houve duas mortes e a família de uma idosa foi orientada a levá-la para morrer em casa.

De acordo co funcionário os 50 leitos de UTI lotaram nesta madrugada. Ele destacou, que outras alas do hospital, como a sala rosa, que abriga casos leves e moderados, está perto de atingir sua capacidade total.

O funcionário também comento, que os mortos de covid-19 já estão sendo levados para os contêineres refrigerados instalados no estacionamento da unidade de saúde.

Com a taxa de incidência de covid-19 mais alta do país, o Amazonas, segundo pesquisas, é uma das cinco unidades da federação com indícios de transição para a fase de aceleração descontrolada de casos.