Coronavírus: Cabines de desinfecção de pessoas são interditadas em estabelecimentos de Manaus

Manaus/AM - Seis cabines de “desinfecção de pessoas” instaladas em dois supermercados, uma indústria, uma clínica veterinária, um condomínio residencial e um órgão público estadual foram interditadas pela Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus. O uso das cabines para evitar a disseminação do novo coronavírus não está autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão coordenador do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

“Até o momento não há comprovação da eficácia do sistema de cabines, túneis e outras estruturas do tipo na eliminação dos vírus”, destacou a gerente de Vigilância de Serviços da Visa, Alessandra Fonseca, acrescentando que os produtos utilizados no processo podem oferecer riscos à saúde dos usuários. “Por isso, estamos determinando a suspensão imediata de todos que estiverem funcionando na capital”, explicou.

Outro fator efeito negativo das cabines, destacado pelos órgãos de saúde, se relaciona ao comportamento da população, de acordo com a gerente da Visa Manaus, Alessandra Fonseca.

“As pessoas ficam com a falsa sensação de segurança e deixam em segundo plano medidas realmente eficazes como a lavagem das mãos e o uso de álcool em gel a 70%”, destacou. “A intenção de ofertar cabines de desinfecção para funcionários e clientes pode ser boa, mas o serviço não é permitido e qualquer alteração neste sentido só será feita após estudos que demonstrem eficácia, o que até agora não ocorreu”, completou a gerente.

Em caso de descumprimento, o valor das multas em Manaus varia de 1 UFM (Unidade Fiscal do Município) a 400 UFMs. Cada UFM corresponde, atualmente, a R$ 108,95.

Os canais de atendimento exclusivo às questões sanitárias e denúncias relativas à pandemia podem ser feitas pelo e-mail visamanaus.covid19@gmail.com e também pelo telefones 98842-7422 e 98842-8698.