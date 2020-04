Coronavírus: Braga faz apelo a líderes no Senado para socorrer a saúde do Amazonas

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

O líder do MDB no Senado Federal, Eduardo Braga (AM), aproveitou, nesta segunda-feira (13), o encontro semanal de líderes, realizado em reunião remota pela Internet, para relatar a atual situação da saúde no Amazonas e fez um apelo as principais lideranças políticas para socorrer o Estado diante dos resultados negativos registrados na pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

O apelo foi direcionado principalmente ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), líder do governo, Fernando Bezerra Coelho (MDB-SP) e ao líder do governo no Congresso Nacional, Eduardo Gomes (MDB-TO). “Estamos vivendo uma situação desesperadora na saúde do nosso Estado. E, independente de qualquer questão político-partidária, temos que buscar todos os recursos necessários. O momento é de união, a questão agora é salvar vidas”, observou.

Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, Eduardo Braga, disse que recebeu do diretor do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), Luiz Mário, a informação que, a partir desta terça-feira (14/04), vai iniciar o processo de contratação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para o funcionamento novos leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atender pacientes com sintomas da Covid-19.

─ Pedi o apoio de todos os líderes e a propósito, recebi essa boa notícia do diretor do HUGV (Luiz Mário). Os leitos de UTI estão prontos, montados e faltava pessoal para entrarem em funcionamento. O diretor disse que foi autorizado e começa a partir amanhã (terça-feira) o processo de contratação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e todo o apoio necessário para que o HUGV possa funcionar em sua plenitude -, disse Braga.

De acordo com o senador, a abertura de novos leitos significa que em poucos dias as UTIs do HUGV estarão em funcionamento 100% para atender a população. “Me coloquei à disposição do diretor (Luiz Mário), como já fiz em relação ao governo do Estado, seja com o ex-secretário de Saúde (Rodrigo Tobias), o próprio governador (Wilson Lima) e até mesmo o ministro Mandetta (Saúde). Neste momento não se trata de política, mas sim de ajudar a salvar vidas”, reafirmou Eduardo Braga.

Boletim ─ O novo boletim Covid-19 divulgado nesta segunda-feira (13/04) mostra que o Amazonas continua evoluindo no quadro de novos pacientes infectados e mortos pela Covid-19. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), atualmente são 1.206 casos, com 62 mortes e 138 pessoas curadas da doença. Outros 813 pacientes, segundo a entidade de saúde, estão em isolamento domiciliar.

O diretor do HUGV, Luiz Mário informou ao senador Eduardo que, existem 31 leitos de UTI no hospital, mas apenas dez estavam em funcionamento. Com o processo de contratação, segundo ele, as unidades vão funcionar em sua plenitude para atender a população. “O processo terá início nesta terça-feira (14/04) e a expectativa é colocar em atividade toda a nossa capacidade o mais rápido possível”, destacou.