Coronavírus avança em mais três municípios e casos sobem para 92 no interior do Amazonas

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Manaus/AM - Novos casos de coronavírus no interior do Amazonas foram confirmados em mais três municípios, dois em Presidente Figueiredo, um Manicoré e um em Tabatinga. O número total de casos no interior subiu para 92, de acordo com atualização da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), em entrevista online nesta quarta-feira (8).

Manacapuru segue com a maioria dos casos no interior, com 44 no total e três óbitos. Em Itacoatiara houve aumento para 11 casos; 9 em Iranduba; 7 em Santo Antônio do Içá; 6 em Parintins, com dois óbitos; 3 em São Paulo de Olivença; 3 em Tonantins; 2 no Careiro da Várzea; 2 em Presidente Figueiredo; e com apenas um caso cada Anori, Boca do Acre, Novo Airão, Manicoré e Tabatinga. Novo Airão também registrou um óbito.

O número total de casos saltou para 804 no Amazonas, com mais 168 infectados registrados nesta quarta-feira, sendo que 88% se concentram em Manaus que possui um total de 712 pessoas com Covid-19, com 24 óbitos.