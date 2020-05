Coronavírus: Amazonas registra menor taxa de isolamento desde início da quarentena

Fidelidade e filhos durante o confinamento

Manaus/AM - Devido a pandemia do novo coronavírus, o Índice de Isolamento Social (IIS), baseado nos dados do site In Loco, divulgou nesta sexta-feira (29), a menor taxa de isolamento no Amazonas desde que o governo do estado decretou o distanciamento social, em março deste ano. Apenas 42,2% das pessoas seguem em casa, cumprindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O isolamento social tem picos aos domingos. No último domingo (24), o estado registrou a marca de 53,2% de isolamento. A taxa considerada ideal pelos orgãos de saúde para conter a proliferação do vírus é de 70%, mas a maior média que o Amazonas registrou foi em um domingo, no dia 23 de março, dias após o decreto do governador Wilson Lima que suspendeu as atividades não-essenciais no Estado.

Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas(FVS-AM), já são 40.560 casos de coronavírus e 2.047 mortes no estado. Desse total, 22.421 pessoas foram infectadas pela doença no interior.

O Governo do Amazonas decidiu pela reabertura gradual do comércio a partir desta segunda-feira (01). A medida vale apenas para Manaus, devido a redução no número de casos.

Foto: Reprodução/InLoco