Coronavírus: Amazonas recebe 2º parte de materiais doados pelo Hospital Albert Einstein

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - O sistema de saúde do Amazonas recebeu, na noite desta quarta-feira (22), o restante da doação de insumos feita pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Os materiais foram desembarcados no hangar do Governo no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e encaminhados à Central de Medicamentos do Amazonas (Cema).

Foram desembarcadas 268 unidades de álcool em gel de 4.3 kg (total de 1152.4 kg), 200 mil máscaras descartáveis e 8 mil máscaras N95. A primeira parte da doação chegou no final da noite da última segunda-feira (20). Os insumos serão distribuídos para as unidades da Secretaria de Saúde (Susam) que realizam o atendimento e tratamento de pacientes com Covid-19, na capital.

Essa foi a primeira doação desse tipo realizada pelo Hospital Albert Einstein durante a pandemia do Coronavírus e o Amazonas foi escolhido pela instituição para ser o primeiro Estado a receber esse material.